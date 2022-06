Questions-réponses sur les mises en demeure de la CNIL concernant l’utilisation de Google Analytics

Non.

Les données personnelles transférées dans un pays en dehors de l’Union européenne doivent y bénéficier d’un niveau de protection « substantiellement équivalent » à celui qui est garanti dans l’UE.

En particulier, la possibilité d’un accès aux données personnelles illicite et allant au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné dans une société démocratique par des autorités publiques porte une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

Dans le cas où cet accès est possible (et non pas seulement lorsque l’accès est probable) et que les garanties encadrant l’émission de demandes d’accès aux données ne permettent pas de garantir un niveau de protection des données substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union européenne (voir les recommandations du CEPD sur les garanties essentielles), il est nécessaire de prendre des mesures techniques supplémentaires permettant de rendre cet accès impossible ou ineffectif.

Ces mesures sont prévues par les recommandations sur les mesures complémentaires aux transferts du Comité européen de la protection des données.