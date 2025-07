Naviguez en toute sécurité : la CNIL et SNCF Voyageurs se mobilisent pour protéger vos données personnelles

04 juillet 2025

Avec le télétravail et les services numériques à bord, les voyageurs sont nombreux à se connecter dans les trains. Pour les aider à naviguer en toute sécurité, la CNIL et SNCF Voyageurs sensibilisent les 10 millions d’usagers quotidiens des TER, Intercités, OUIGO et TGV INOUI à la protection des données en ligne.